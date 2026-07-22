Крамник сообщил, что CAS зарегистрировал его апелляцию на дисквалификацию

Гроссмейстер Владимир Крамник в своих соцсетях сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал его апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) об отстранении от соревнований.
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