Крамник сообщил, что CAS зарегистрировал его апелляцию на дисквалификацию

Гроссмейстер Владимир Крамник в своих соцсетях сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал его апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) об отстранении от соревнований.