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Путь снабжения нарушен: красноярцы остались без продуктов из-за обмеления реки

Путь снабжения нарушен: красноярцы остались без продуктов из-за обмеления реки

РЕН ТВ Несколько населенных пунктов в Красноярском крае оказались в продовольственной блокаде. Больше шести тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продуктов.

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