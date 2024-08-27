NYT: Военные ВСУ признали, что уступают ВС РФ в вооружении и численности

Бойцы ВСУ заявили о двух своих главных слабостях. Об этом пишет The New York Times. К своим слабостям военнослужащие, в частности, отнесли недостаток вооружения и численности, а также мощь российских воздушных бомбардировок.
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