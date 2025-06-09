Живущему на Камчатке украинцу отказали в гражданстве РФ из-за контактов с ВСУ

Гражданину Украины, живущему на Камчатке, аннулировали вид на жительство (ВНЖ) и отказали в получении российского гражданства за контакт с украинскими военными и намерение заниматься шпионажем в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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