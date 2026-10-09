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Александр Мостовой: «Сравнение Роналду с Пеле и Марадоной – не перебор. Жезуш – футбольный человек, но их с Криштиану даже сравнивать нельзя, это смешно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Криштиану Роналду о конфликте с Жорже Жезушем.

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