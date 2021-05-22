Послесловие к теме про бабдур и алименты...

Повторюсь, если женщина не способна встретить нормального мужчину, который понимает что он Мужчина и в ответе за детей, и выходит замуж ЗА КОГО БОГ ПОСЛАЛ, то это женщина виновата, потому что дура! И вот о таких речь в теме "алименты и бабы-дуры".