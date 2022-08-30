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Работники минобра, минстпорта и минмола получат дополнительные выплаты

Работники минобра, минстпорта и минмола получат дополнительные выплаты

Постановление было опубликовано 26 августа этого года. В нем уточняется, что выплаты будут предоставляться работникам, входящим в профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и служащих отдельных подведомственных организаций.

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