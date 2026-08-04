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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас снялся с «Мастерса» в Цинциннати – испанец не играет с апреля из-за травмы запястья

Семикратный чемпион «Больших шлемов»  Карлос Алькарас пропустит «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет 13-23 августа.

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