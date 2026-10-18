Каждое утро перед зеркалом многие из нас разыгрывают один и тот же спектакль: сначала одна стрелка получается безупречной, затем вторая выходит чуть толще, чуть длиннее, хвостик смотрит не туда — и вот уже ватная палочка с мицеллярной водой стирает результат пятнадцатиминутных усилий.