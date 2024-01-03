Синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве установилась "нормальная сибирская погода", а Санкт-Петербург почти обновил рекордные показатели низкой температуры, однако к концу недели в обоих городах ожидается потепление, сообщили синоптики.
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