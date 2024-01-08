Появилось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве

В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.
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