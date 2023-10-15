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Будет вкусно

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Как приготовить вкусную жареную картошку! Важные нюансы и советы

Как приготовить вкусную жареную картошку! Важные нюансы и советы

Картофель является одним из основных и любимых гарниров для множества людей. Сковорода жареной картошки порой приносит столько же удовольствия, сколько изысканное блюдо в дорогом ресторане.

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