Иркутские истории. Рисуем светом

Из газеты «Восточное обозрение» от 28.11.1897: «На недостаток работы фотографы не жалуются; это подтверждается ещё и тем, что лучшие фотографии, соблюдая очередь, заказы исполняют через один-полтора месяца».
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