Орбакайте потребовали признать иноагентом

Известную российскую певицу Кристину Орбакайте — дочь народной артистки СССР Аллы Пугачёвой — необходимо признать иноагентом за совместное выступление с комиком Максимом Галкиным* на корпоративе украинских бизнесменов в Праге.
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