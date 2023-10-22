Дело, которое ставит точку на карьерах

Дело, которое ставит точку на карьерахВ США вскрылась правда о Джордже Флойде: его не убивал полицейский Дерек Шовин — он умер из-за многолетнего употребления наркотиков, а также из-за смертельной концентрации фентанила в организме, заявил политический обозреватель Такер Карлсон.