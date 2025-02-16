«Барсе» необходимо улучшить финансовое положение, несмотря на выход к правилу «1 к 1». Клуб должен разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписывать игроков летом (Mundo Deportivo)

По данным Mundo Deportivo, несмотря на то, что в январе «Барселона» вышла на правило «1 к 1», погасив задолженность на 28 млн евро благодаря продаже 475 VIP-мест на «Камп Ноу» сроком на 30 лет, каталонскому клубу все еще необходимо улучшить финансовое положение к лету.