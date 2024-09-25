Астероид PT5: временный спутник Земли и его космическое путешествие Ольга ВайленкоК концу сентября 2024 года астрономическое сообщество и любители звездного неба вновь будут наблюдать уникальное явление.
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