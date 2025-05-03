Тимофей Герасимов близок к переходу в «Уралмаш»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время стороны должны подписать долгосрочное соглашение. Этот сезон Герасимов провел в «Енисее», в среднем набирая 14,8 очка, 5,6 передачи и 3,9 подбора при 44% с игры и 37% из-за дуги.