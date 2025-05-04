Только нестандартный креатив поможет Белому дому отыграть проигранную партию Проигрывая партию левым глобалистам, Дональд Трамп, похоже, теряется, и уступает давлению русофобского, близкого к неоконсерваторам, крыла своей партии.
Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера
Комментарии
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Игорь Максаков
В США нет джентльменов, там обычные барыги с большой дороги.
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11 час.
Андрей Тихонов
А где путинские брехуны, которые собрались отключать вражеские спутники или жизни наших ребят дешевле?Тогда гоните чурок с лопатами отбивать наши города.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Как же ОМЕРЗИТЕЛЕН ЗЕЛЯБОБИК...Просто ГНИДА.
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6 час.
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