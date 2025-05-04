Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Искандер
    Вооот, сам видишь - твой петушиный пердак на большее просто не способен, утверждается только вонючестью.Кто в России хозяин?
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    его еще и кормить!?Таксист-иностране...

Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Только нестандартный креатив поможет Белому дому отыграть проигранную партию Проигрывая партию левым глобалистам, Дональд Трамп, похоже, теряется, и уступает давлению русофобского, близкого к неоконсерваторам, крыла своей партии.

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Комментарии
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Игорь Максаков
В США нет джентльменов, там обычные барыги с большой дороги.
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11 час.
Андрей Тихонов
А где путинские брехуны, которые собрались отключать вражеские спутники или жизни наших ребят дешевле?Тогда гоните чурок с лопатами отбивать наши города.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Как же ОМЕРЗИТЕЛЕН ЗЕЛЯБОБИК...Просто ГНИДА.
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6 час.
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