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U.S. Energy Storage Capacity Installations Hit Record High in Q2

The U.S. installed a record-high energy storage capacity in the second quarter of the year as grid operators and utilities turned to storage to boost grid reliability and meet rising power demand, a new industry report showed on Tuesday.

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