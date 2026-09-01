U.S. Energy Storage Capacity Installations Hit Record High in Q2

The U.S. installed a record-high energy storage capacity in the second quarter of the year as grid operators and utilities turned to storage to boost grid reliability and meet rising power demand, a new industry report showed on Tuesday.
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