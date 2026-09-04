Востоковед: Китай нельзя назвать настоящим союзником России

Иран и КНДР можно назвать настоящими союзниками, в отличие от Китая, который торгует с врагами России продукцией двойного назначения.
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