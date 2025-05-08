Советская Эстония и абсурд фашизма

Размышления накануне Дня Победы Аллан Ранну, художник, востоковедчитайте на monocle.ruРазмышления накануне Дня ПобедыЯ пишу этот текст специально накануне 9-го мая, поскольку не хочу в сам Великий Праздник предаваться подобным размышлениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии