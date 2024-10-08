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Названы дороги, которые отремонтируют в 2025 году в Приморье

Названы дороги, которые отремонтируют в 2025 году в Приморье

В Приморье за счет федеральных средств и краевого дорожного фонда приведут в порядок более 235 километров региональных трасс, а также порядка 30 километров улично-дорожной сети в муниципалитетах, сообщает PRIMPRESS.

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