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Как используют старые велосипеды в Норвегии

Как используют старые велосипеды в Норвегии

Норвегия — велосипедная страна, норвежцы велосипеды любят. Но иногда эта любовь приобретает причудливые формы… В настоящее время велосипеды наиболее популярны в странах Северной и Западной Европы.

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