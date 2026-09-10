Нижегородский БАРС будет рассматривать кандидатов с категорией годности "Д"

Отряд «БАРС-НН» будет рассматривать для вступления кандидатов с категорией годности «Д». Об этом сообщается в его Telegram-канале.
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