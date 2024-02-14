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Александр Добровинский знает все тайны Аллы Пугачевой

Звездный адвокат нанял няню певицы Аллы Пугачевой. Адвокат Александр Добровинский сообщил, что его бывшая няня ранее работала в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь и рассказала ему некоторые интересные детали из жизни певицы.

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