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Россия объявляет в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас: за что?

Россия объявляет в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас: за что?

Россия объявляет в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас: за что? Ирэн ОрлонскаяМВД РФ заявило о разыскании премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

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Игорь Петров
Сушите сухари
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