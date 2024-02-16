Россия объявляет в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас: за что? Ирэн ОрлонскаяМВД РФ заявило о разыскании премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.
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