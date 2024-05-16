Да ещё и не просто гуляют, но и пропагандируют бандеровщину и с радостью рассказывают, как беспилотники бомбили в Липецкой области электроподстанции беспилотниками.
Ждуны и бандеровцы свободно гуляют по Ельцу
Комментарии
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Ратник Ратник
Если они плодятся в России, значит это кому-то в рукоразводящих кеуругах ОООЧЕНЬ нужно. Может стоит рыбу с головы чистить начинать?
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18 час.
Владимир Соловьев
МИГРАНТЫ, БАНДЕРОВЦЫ,- ЧЕМ НАША ВЛАСТЬ ЗАНИМАЕТСЯ, ИХ РАЗВЕДЕНИЕМ В РОССИИ?!
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18 час.
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