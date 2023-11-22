Раненый офицер “Отважных” подбил танк в бою с “Азовом”* - рассказал русский разведчик

Русский разведчик рассказал о подвиге раненого офицера, который в одиночку справился с танком ВСУ.О героическом поступке раненого офицера группировки “Отважные” рассказал разведчик Центрального военного округа.
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