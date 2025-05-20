Вниманию водителей: сегодня ограничено движение на двух национальных трассах из-за съемок

Государственная администрация автомобильных дорог предупреждает водителей о том, что во вторник, 20 мая 2025 года, на нескольких участках дорог страны будут введены временные ограничения движения в связи с проведением киносъемок.
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