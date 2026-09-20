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В Британии представили новую турель на базе бронемашины для поражения БПЛА

В Британии представили новую турель на базе бронемашины для поражения БПЛА

Модуль противовоздушной обороны турельного типа для колесной бронемашины Boxer (колесная формула 8×8) американской компании Moog был представлен на выставке Defence Vehicle Dynamics (DVD) в Великобритании, прошедшей 16–17 сентября, 20 сентября пишет The UK Defence Journal.

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