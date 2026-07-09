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ВС России атаковали десятки объектов топливной инфраструктуры на Украине

ВС России атаковали десятки объектов топливной инфраструктуры на Украине

Ваш браузер не поддерживает видео. REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region Российская армия поразила десятки объектов топливной инфраструктуры на Украине, которые в своих целях используют ВСУ.

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