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Потери близких, громкие разрывы и уход из театра: как Александр Домогаров справлялся с ударами судьбы

Потери близких, громкие разрывы и уход из театра: как Александр Домогаров справлялся с ударами судьбы

Александр Домогаров, снискавший в девяностые годы статус главного секс-символа отечественного экрана, всегда предпочитал легким путям сложные вызовы.

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