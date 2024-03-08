Песков объяснил, что указ Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением этой темы на СПЧ

Решение главы государства коснулось женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и тех, чьи близкие участвуют в СВОУказ президента Владимира Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением возможной амнистии некоторых женщин-заключенных на заседании Cовета по развитию гражданского общества и правам человека.