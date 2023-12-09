История и археология: Как археолог-любитель заставил мир поверить в пилтдаунского человека: Самая громкая мистификацию в истории

Если не получается найти самого первого человека-британца, его надо создать самому. Так рассудил сто лет назад археолог-любитель по имени Чарльз Доусон, который преподнес миру одну из самых удивительных мистификаций в антропологии.
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