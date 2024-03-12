Путин назначил генерала Андрея Булыгу замминистра обороны РФ по матобеспечению

О кадровых изменениях сообщает министерство обороны России.Президент Владимир путин подписал указ о назначении Андрея Булыги заместителем министра обороны России, ответственным за материально-техническое обеспечение войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии