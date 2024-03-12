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Путин назначил генерала Андрея Булыгу замминистра обороны РФ по матобеспечению

Путин назначил генерала Андрея Булыгу замминистра обороны РФ по матобеспечению

О кадровых изменениях сообщает министерство обороны России.Президент Владимир путин подписал указ о назначении Андрея Булыги заместителем министра обороны России, ответственным за материально-техническое обеспечение войск.

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