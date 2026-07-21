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Обещал никогда не жениться, а теперь воспитывает троих дочерей: как изменилась семейная жизнь звезды сериала «Карпов» Владислава Котлярского

Обещал никогда не жениться, а теперь воспитывает троих дочерей: как изменилась семейная жизнь звезды сериала «Карпов» Владислава Котлярского

+В юности звезда сериала «Карпов» Владислав Котлярский дал себе твёрдое обещание никогда не связывать себя узами брака.

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