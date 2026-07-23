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ФедералПресс

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Семерых пермяков обвиняют в масштабных хищениях выплат бойцам СВО

Семерых пермяков обвиняют в масштабных хищениях выплат бойцам СВО

ПЕРМЬ, 23 июля, ФедералПресс. В Пермском крае сотрудники МВД задержали семерых участников преступной организации, похитивших не менее 19 млн рублей у граждан, намеревавшихся заключить контракт с Минобороны.

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