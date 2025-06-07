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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • soylosan
    Надо было отобрать микрофон, в Коране он не упоминается, раздеть догола Пророк так не одевался и выгнать на улицу иск..."Музыка это харам...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ишаков вахов тепрористов на кол тварей"Музыка это харам...
  • Татьянка Яцук
    Охренели совсем, однако! Довод, конечно-зашибись-"Я иду, а вы тут пляшете!".... Ну и шёл бы себе, болезный- нет- надо..."Музыка это харам...

Шесть тысяч убитых за нацизм украинцев не нужны! Зеленский отказался от обмена телами

Шесть тысяч убитых за нацизм украинцев не нужны! Зеленский отказался от обмена телами

У пана отамана нет золотого запаса. Классика.И поэтому его карманная Верховная Зрада срочно приняла законопроект, что на украине пропавших без вести в результате конфликта будут признавать погибшими только через два года после его окончания.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Напечатать списки в средствах массовой информации. Родственники погибших заберут. Денег жалко семьям погибших выплачивать!
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Гаденыш не хочет деньги выплачивать родственникам погибших украинцев.  Зато своей мамаше купил квартиру за границей.
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Тела отказался забирать Зеленский. А он не украинец.
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3 час.
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