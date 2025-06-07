Шесть тысяч убитых за нацизм украинцев не нужны! Зеленский отказался от обмена телами

У пана отамана нет золотого запаса. Классика.И поэтому его карманная Верховная Зрада срочно приняла законопроект, что на украине пропавших без вести в результате конфликта будут признавать погибшими только через два года после его окончания.
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