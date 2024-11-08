Маленькие спальни всегда являются проблемой для дизайнеров. Ведь работать в маленьком пространстве гораздо сложнее, чем в большом помещении, а в маленьком пространстве должно быть все необходимое для комфортного отдыха и сна.
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