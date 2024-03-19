Админ «Антиглянца» и дизайнер запустили бренд Letters and stones

Ювелирный бренд Letters and stones появился благодаря Гале Кацуре и Наталии Архангельской. Первая, скульптор по образованию, работала дизайнером украшений в Al Zain (Бахрейн), Gaydamak Jewellery и Suzanne Code.
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