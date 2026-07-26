Лариса Долина впервые рассказала про бойфренда ее внучки: «Мы его принимаем»

Народная артистка пыталась отговорить 14-летнюю Александру от ошибки. Лариса Долина Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Лариса Долина, как образцовая бабушка, готова принять любой выбор ее внучки — 14-летней Александры.
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