Названы страны, где живут мужчины с самыми большими пенисами

Вы когда-нибудь задумывались о том, как соотносится размер вашего пениса или груди с размерами других людей по всему миру? Это, конечно, не соревнование, но исследователи постарались выяснить, где живут обладатели самых больших и пышных форм, чтобы удовлетворить ваше любопытство.
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