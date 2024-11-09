Байдена заподозрили в нарочном изображении признаков деменции

Американцы заподозрили, что Байден специально изображал признаки деменции В социальной сети X (бывший Twitter) активно обсуждается новая теория заговора о том, что пока еще действующий президент США Джо Байден нарочно изображал симптомы деменции.
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