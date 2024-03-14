В спортивном зале Новоаннинской ДЮСШ продходит сдача норм ГТО. 💪💪💪💪 Учащиеся городских школ №4, №5, №1, гимназии сдают нормативы возрастных групп 3-4 ступень.
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В спортивном зале Новоаннинской ДЮСШ продходит сдача норм ГТО. 💪💪💪💪 Учащиеся городских школ №4, №5, №1, гимназии сдают нормативы возрастных групп 3-4 ступень.