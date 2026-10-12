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Психолог обезвредил подростка с дробовиком в колледже во Франции

Психолог обезвредил подростка с дробовиком в колледже во Франции

John Minchillo/AP/TASS Ученик французского колледжа пришел на занятия с дробовиком в чехле для гитары.

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