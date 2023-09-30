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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Власти ЯНАО отправят в путешествие по стране детей Волновахи

Благодаря новому трехлетнему проекту властей Ямало-Ненецкого автономного округа, вся молодежь Волновахи и Волновахского района сможет познакомиться с культурными центрами страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

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