Власти ЯНАО отправят в путешествие по стране детей Волновахи

Благодаря новому трехлетнему проекту властей Ямало-Ненецкого автономного округа, вся молодежь Волновахи и Волновахского района сможет познакомиться с культурными центрами страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.
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