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Экс-премьер Британии Джонсон назвал усталость от Украины самым большим врагом Киева в Европе

Экс-премьер Британии Джонсон назвал усталость от Украины самым большим врагом Киева в Европе

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон назвал самым большим врагом Украины в Европе усталость от Киева, призвав продолжать спонсировать украинские войска.

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