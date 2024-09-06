Форсат (Рөстәм Зарипов)

Төн уртасы, мин ут йотам, бетә, дип, СССР. Радиоалгыч тыңлаштырам, анда шытыр-пытыр… Бер дулкынга тарыйм, кемдер саф татарча сөйли, җепкә тезеп, бәйнә-бәйнә нәрсәнедер «төйи»: «Суверенитет! дип, тыштан кылтаерга ярый.
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