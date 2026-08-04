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«Это сколько же мне лет-то тогда?»: Николай Басков с юмором отреагировал на приписанные ему звания Народного артиста СССР и лауреата Ленинской премии

«Это сколько же мне лет-то тогда?»: Николай Басков с юмором отреагировал на приписанные ему звания Народного артиста СССР и лауреата Ленинской премии

Начав выступать еще ребёнком, певец и телеведущий Николай Басков за долгие годы в шоу-бизнесе собрал внушительный список реальных наград и званий.

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